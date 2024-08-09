Общество

«Он проснулся босой и без вещей»: пропавшего из больницы астраханца нашли на юге Волгограда

Общество 09.08.2024 14:42
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09.08.2024 14:42


Исчезнувшего из больницы № 15 Красноармейского района Волгограда жителя Астраханской области обнаружили босым в Кировском районе, сообщает V102.RU со ссылкой на супругу 67-летнего мужчины.  

— Мужа нашли буквально на следующие сутки после пропажи. Обнаружили волонтеры босым на лавке. Он прошел такое огромное расстояние. Шел и ночью, и днем. Его кто-то ограбил, когда он решил заночевать. Он под голову положил сумку со своими вещами, снял шлепанцы, а на утро уже ничего не было, — рассказала супруга Василия Светлана. — После вашей публикации на мой номер стали звонить разные люди. Говорили, что видели похожего человека. Все сообщения проверяли на месте волонтеры. В итоге обессиленного, но живого нашли и отвели в полицию. Мы тут же отправились за ним на машине. 

По словам Светланы, как ей объяснил чуть позже супруг, из больницы он ушел сам, так как остался в коридоре один, решил поискать врачей и в итоге вышел на улицу:  

— Из-за своего состояния на тот момент он даже не понял, что находится в другом городе. Мы когда ехали обратно, Вася все так же молчал, а когда стали подъезжать ближе к дому, то прослезился и стал повторять, как мог: «Черный Яр, Черный Яр». Мы хотим выразить благодарность всем, кто помогал в поисках, кто не прошел мимо. Дочка сказала, что после этого случая с папой, она сама запишется в волонтерскую группу.

Напомним, странными обстоятельствами исчезновения жителя села Черный Яр Астраханской области ранее с журналистами «Высоты 102» поделилась его супруга.

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