Общество

В Волгограде при странных обстоятельствах пропал астраханец с инсультом

Общество 05.08.2024 20:21
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05.08.2024 20:21

Супруга пропавшего в Красноармейском районе Волгограда жителя села Черный Яр Астраханской области поделилась с V102.RU странными обстоятельствами его исчезновения. Со слов женщины, ее мужа доставили в больницу № 15 с инсультом, а чуть позже он каким-то образом покинул стены лечебного заведения.     

— Накануне моему мужу стало плохо, у него пропала речь, было подозрение на инсульт. Вызвали скорую, супруга забрали. После консультаций было решено везти его в Волгоград. Вместе с ним в качестве сопровождающей поехала наша местная медсестра. В 21.30 мужа госпитализировали в больницу № 15 («Каустик»). Около часа ночи мне снова позвонили и сказали, что мой супруг самостоятельно покинул стены больницы. Как он мог уйти, если даже слова сказать не мог? У него с собой ни денег, ни телефона. Как такое вообще могло произойти? Врачи сказали, что они обратились по этому факту в полицию, — рассказала жена пропавшего астраханца Светлана. 

По ее словам, сегодня к ней на работу приходил участковый: 

— Полицейский сказал, что в Волгоградской области идут поиски моего мужа. Опросил меня и на этом все. Супруг часто бывал в Волгограде, но лишь наездами. По работе ему приходилось здесь закупать материал. Сегодня утром со мной связалась женщина из Красноармейского района. Сказала, что видела похожего на него человека, даже фото прислала, но это оказался не он. 

Светлана уточняет, что ее 67-летний супруг Василий Б. был одет в камуфляжные шорты, футболку синего цвета в белую полоску, на ногах у него были черные резиновые шлепанцы. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить по номеру 8 988 072 77 05 либо набрать 112. 

Редакция «Высоты 102» уточняет подробности в ГУ МВД России по Волгоградской области и в региональном комитете здравоохранения. 

Напомним, в Волгограде разыскивают 44-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи.

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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