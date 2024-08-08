Странное столкновение «китайца» с трамваем в Волгограде попало на видео

Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели момент сегодняшнего ДТП с участием иномарки и трамвая в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает V102.RU.





Напомним, что сегодня, 8 августа, в 12.15 водитель китайской иномарки Jetta при повороте с проспекта Металлургов на улицу Таращанцев врезался в один из вагонов, следовавших по маршруту №13. Сообщалось, что легковой автомобиль не предоставил преимущественное право проезда трамваю.

Судя по видеозаписи, водитель иномарки фактически пошел на таран трамвая, потому что шансов проскочить перед вагоном у легковушки изначально не было. Водитель отвлекся или неправильно оценил ситуацию - неизвестно.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП никто из пассажиров трамвая не пострадал. После оформления происшествия движение трамваев было возобновлено.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»