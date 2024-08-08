В Волгограде 8 августа заработали платные парковки





Восемь улиц Центрального района Волгограда сегодня, 8 августа, стали платными для водителей автомобилей. Как напоминает V102.RU, платить придется в случае, если машины будут оставлены на этих улицах на время больше, чем 15 минут. Восемь улиц Центрального района Волгограда сегодня, 8 августа, стали платными для водителей автомобилей. Как напоминает V102.RU, платить придется в случае, если машины будут оставлены на этих улицах на время больше, чем 15 минут.

Итак, платными стали парковки на улицах Чуйкова и Советской от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской, местном проезде Наб. им. 62-й Армии, ул. Краснознаменской от местного проезда Наб. им. 62-й Армии до ул. Чуйкова, ул. Ленина от местного проезда Наб. им. 62-й Армии до проспекта им. В.И.Ленина, ул. Володарского от ул. Чуйкова до пр. им. В.И.Ленина, ул. Комсомольской от ул. Советской до ул. Чуйкова и пер. Воровского. Итак, платными стали парковки на улицах Чуйкова и Советской от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской, местном проезде Наб. им. 62-й Армии, ул. Краснознаменской от местного проезда Наб. им. 62-й Армии до ул. Чуйкова, ул. Ленина от местного проезда Наб. им. 62-й Армии до проспекта им. В.И.Ленина, ул. Володарского от ул. Чуйкова до пр. им. В.И.Ленина, ул. Комсомольской от ул. Советской до ул. Чуйкова и пер. Воровского.

Узнать «особенную» парковку можно по синей разметке и информационным щитам. Платной парковка будет лишь в рабочее время. В будние с 20:00 до 8:00, а также в выходные плата за оставленные автомобили взиматься не должна. Узнать «особенную» парковку можно по синей разметке и информационным щитам. Платной парковка будет лишь в рабочее время. В будние с 20:00 до 8:00, а также в выходные плата за оставленные автомобили взиматься не должна.

Сколько будет стоить парковка? Грузовики, относящиеся по техрегламенту к категории N3, можно будет оставить на выделенной территории за 80 рублей в час. Транспортные средства N2 и M3 - за 60 рублей в час. Парковка легкового автомобиля, относящегося к категориям M1, M2 b N1, обойдётся в 40 рублей в час. Мопеды и мотоциклы, относящиеся к категории L, в 20 рублей в час. Электросамокаты и героскутеры - всего за 15 рублей в час. Сколько будет стоить парковка? Грузовики, относящиеся по техрегламенту к категории N3, можно будет оставить на выделенной территории за 80 рублей в час. Транспортные средства N2 и M3 - за 60 рублей в час. Парковка легкового автомобиля, относящегося к категориям M1, M2 b N1, обойдётся в 40 рублей в час. Мопеды и мотоциклы, относящиеся к категории L, в 20 рублей в час. Электросамокаты и героскутеры - всего за 15 рублей в час.

Для некоторых категорий волгоградцев предусмотрены льготы – это ветераны, инвалиды боевых действий, многодетные семьи и члены семей участников СВО. Они могут пользоваться безвозмездно платными парковками. Для некоторых категорий волгоградцев предусмотрены льготы – это ветераны, инвалиды боевых действий, многодетные семьи и члены семей участников СВО. Они могут пользоваться безвозмездно платными парковками.

А тех, кто не будет платить, ждут серьезные штрафы – 2,5 тысячи рублей. А тех, кто не будет платить, ждут серьезные штрафы – 2,5 тысячи рублей.



