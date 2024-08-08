«Нива» всмятку: один человек погиб и пятеро ранены в лобовом ДТП под Волгоградом

Крупная авария произошла сегодня утром, 8 августа, в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате лобового столкновения «ВАЗ-21213» (Нива) и Renault Kaptur один человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести.





ДТП произошло в 08:15 на 136 км автодороги «Волгоград - К.Шахтинский - Луганск».

- По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21213» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21213» погиб на месте. Пять человек доставлены в Суровикинскую ЦРБ, - сообщил начальник Госавтоинспекции отдела МВД России по Суровикинскому району Андрей Манихин.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и экипажи Госавтоинспекции.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области