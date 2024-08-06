Расследования

Водителя КАМАЗа осудили за ДТП с двумя погибшими на трассе под Волгоградом

Расследования 06.08.2024 17:55
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06.08.2024 17:55


Дубовский районный суд в Волгоградской области приговорил к 9 годам в колонии-поселении 39-летнего водителя КАМАЗа за ДТП с двумя погибшими, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Страшная авария произошла ночью 23 декабря 2022 года на федеральной автомобильной дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области. 


Установлено, что водитель КАМАЗа из Самарской области, лишенный водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, двигался в сторону Волгограда. В нарушение ПДД он пересек сплошную горизонтальную дорожную разметку и выехал на полосу встречного движения, навстречу микроавтобусу Mercedes.

Водитель микроавтобуса, чтобы избежать столкновения, вырулил на встречную полосу, но избежать ДТП не удалось. Водитель грузовика в момент перестроения иномарки решил вернуться в свою полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом. В результате ДТП погибли 34-летний и 17-летний пассажиры микроавтобуса. Двое мужчин 35 и 28 лет, которые находились в Mercedes, получили тяжелые травмы.

Водитель КАМАЗа вину не признал. Приговором суда он также на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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