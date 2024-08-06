Расследования

В Волгограде распространителю детского порно дали 4 года тюрьмы

Расследования 06.08.2024 14:54
0
06.08.2024 14:54


Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда приговорила 53-летнего Сергея Навасартяна, обвиняемого в распространении детской порнографии, к 4 годам колонии общего режима. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил оправдательный приговор Навасартяну. Его дело было направлено на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд в ином составе суда. 

Согласно материалам дела, мужчина в интернете обеспечил неограниченному кругу пользователей возможность просмотра файлов порнографического характера с изображениями несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших 14-летнего возраста. Красноармейский районный суд в ноябре 2023 года осудил Навасартяна по двум статьям УК РФ: п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, с использованием сети Интернет, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста),  п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему было назначено 4 года лишения свободы, но потом данное наказание было заменено на 4 года принудительных работ с удержанием из заработка 10% ежемесячно в доход государства без дополнительного наказания.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако Волгоградский областной суд, с учетом позиции осужденного и его защитника, 1 марта текущего года оправдал подсудимого, признав за ним право на реабилитацию. Отменяя судебное решение, апелляционная инстанция указала на отсутствие достаточных доказательств, свидетельствующих о причастности виновного к содеянному.

Надзорное ведомство не согласилось с принятым решением, посчитав, что Навасартяна безосновательно освободили от уголовной ответственности.

По результатам нового рассмотрения после оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.08.2024 12:57
Расследования 06.08.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2024 10:44
Расследования 06.08.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2024 16:32
Расследования 05.08.2024 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2024 16:18
Расследования 05.08.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2024 15:34
Расследования 05.08.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2024 15:19
Расследования 05.08.2024 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2024 18:11
Расследования 04.08.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2024 16:49
Расследования 04.08.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2024 07:10
Расследования 04.08.2024 07:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2024 18:41
Расследования 02.08.2024 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2024 14:38
Расследования 02.08.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2024 13:40
Расследования 02.08.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 19:26
Расследования 01.08.2024 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 17:53
Расследования 01.08.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 17:42
Расследования 01.08.2024 17:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:23
Города, корабли и дивизии: волгоградский музей расскажет истории кавалеров ордена Красного ЗнамениСмотреть фотографии
15:13
Эксперты билайн рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенниковСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:54
В Волгограде распространителю детского порно дали 4 года тюрьмыСмотреть фотографии
14:31
Пропавшего на вокзале буйного краснодарца нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:07
МегаФон внедрил искусственный интеллект в работу с персоналомСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде за падение инженера с 3-метровой высоты осудят его начальникаСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде отменили комиссии при оплате ЖКУ для определенной категории гражданСмотреть фотографии
12:13
Пропавшего волжанина в камуфляже нашли в Астраханской областиСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области обсудили экономику будущегоСмотреть фотографии
11:50
В Котово мужчина кувалдой разнес в щепки автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Житель села Волгоградской области пропал вместе с автомобилемСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде обжаловали приговор детоубийцы АккубековойСмотреть фотографии
10:26
В Калачевском районе скончался пассажир легковушки, улетевшей в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец восстановился на работеСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом мигрант устроил пьяную поножовщинуСмотреть фотографии
09:54
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
Полис ОМС для студентов: эксперты страховой компании дали памятку для волгоградцевСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде из-за утреннего тумана не смогли принять самолет из ЧелябинскаСмотреть фотографии
09:00
УФСБ: в Волгограде офицер запаса планировал сдаться в плен ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
Мошенники во второй раз оставили без всего волгоградского пенсионераСмотреть фотографии
08:10
В августе в Волгограде родилось рекордное количество детейСмотреть фотографии
07:24
Ученый оценил влияние двух мощных вспышек на Солнце. Что ждет метеозависимых?Смотреть фотографии
21:18
Не везет, так не везет: регбисты «Ротора» проиграли вслед за футболистамиСмотреть фотографии
20:47
Волгоградцев напугал звук мощного хлопка: видеоСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде при странных обстоятельствах пропал астраханец с инсультомСмотреть фотографии
19:29
Очередной лихой заезд на кресле в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографии
18:49
На Волгоград обрушился обещанный шторм с проливным дождемСмотреть фотографии
18:46
Халява кончилась: где и за сколько можно будет припарковать автомобиль в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:50
Кирилл Донцов из «Ротора» перешел в «Зенит-2»Смотреть фотографии
 