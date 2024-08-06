В Волгограде распространителю детского порно дали 4 года тюрьмы

Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда приговорила 53-летнего Сергея Навасартяна, обвиняемого в распространении детской порнографии, к 4 годам колонии общего режима. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил оправдательный приговор Навасартяну. Его дело было направлено на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд в ином составе суда.

Согласно материалам дела, мужчина в интернете обеспечил неограниченному кругу пользователей возможность просмотра файлов порнографического характера с изображениями несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших 14-летнего возраста. Красноармейский районный суд в ноябре 2023 года осудил Навасартяна по двум статьям УК РФ: п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, с использованием сети Интернет, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему было назначено 4 года лишения свободы, но потом данное наказание было заменено на 4 года принудительных работ с удержанием из заработка 10% ежемесячно в доход государства без дополнительного наказания.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако Волгоградский областной суд, с учетом позиции осужденного и его защитника, 1 марта текущего года оправдал подсудимого, признав за ним право на реабилитацию. Отменяя судебное решение, апелляционная инстанция указала на отсутствие достаточных доказательств, свидетельствующих о причастности виновного к содеянному.

Надзорное ведомство не согласилось с принятым решением, посчитав, что Навасартяна безосновательно освободили от уголовной ответственности.

По результатам нового рассмотрения после оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.