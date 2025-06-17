В Волгограде камеры засняли столкновение такси с иномаркой на пр. Ленина





16 июня в Центральном районе Волгограда иномарка протаранила такси. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла ночью у Дома офицеров и попала в объектив одной из камер уличного наблюдения.





- В 00:50 напротив д. № 30 по пр. Ленина произошло столкновение автомашин LADA Granta и Opel Astra, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель «Лады» пытался пересечь перекрёсток пр. Ленина с ул. 13-й Гвардейской дивизии, однако в момент выезда на проспект в автомобиль на полном ходу влетела ещё одна легковушка. Сильнейшим ударом такси несколько раз развернуло и отбросило в сторону.





Отметим, по информации правоохранителей, водителю иномарки потребовалась медицинская помощь. Мужчина был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области