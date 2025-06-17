



Что нужно знать пациенту про диспансеризацию – об этом рассказали ИА «Высота 102» эксперты ООО «Капитал МС».

Некоторые пациенты игнорируют диспансеризацию просто потому, что не предполагают, какие широкие возможности она предоставляет. При диспансеризации проводится полный и необходимый комплекс обследований, в том числе в нее включены такие, за которые зачастую приходится платить в коммерческих клиниках немалые деньги. Это ряд анализов крови, маммография и исследование мазка с шейки матки для женщин, гастроскопия и другие.

Кроме того, в рамках программы борьбы с онкозаболеваниями в диспансеризацию включены исследования для обнаружения четырех самых распространенных видов рака.

Первый этап диспансеризации включает:

1. Профилактический медицинский осмотр:

• Измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела.

• Измерение артериального давления.

• Проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).

• Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод).

• Определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается экспресс-метод).

• Определение сердечно-сосудистого риска (относительного – с 18 до 39 лет включительно, абсолютного – с 40 до 64 лет включительно).

• Флюорография легких 1 раз в 2 года или компьютерная томография органов грудной клетки (в числе прочих заболеваний помогает выявить рак легких).

• Электрокардиография в покое (при первом прохождении медосмотра, ежегодно - с 35 лет).

• Измерение внутриглазного давления (проводится 1 раз в год);

• Прием по результатам профилактического медицинского осмотра.

2. Скрининги на раннее выявление онкологических заболеваний:

• Рак шейки матки. Для женщин: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование, проводится с 18 до 64 лет включительно 1 раз в 3 года.

• Рак груди. Для женщин: маммография, проводится с 40 до 75 лет 1 раз в 2 года.

• Рак предстательной железы. Для мужчин в возрасте 50 лет: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови, проводится в 45, 50, 55, 60 и 64 года.

• Рак кишечника. Для пациентов обоих полов в возрасте 40 лет и старше: исследование кала на скрытую кровь в возрасте от 40 до 64 лет раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет 1 раз в год.

3. Оценка репродуктивного здоровья:

• Для женщин: осмотр акушером-гинекологом; пальпация молочных желез; осмотр шейки матки с забором материала на исследование; микроскопическое исследование влагалищных мазков; цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала; в возрасте 18-29 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.

• Для мужчин: осмотр врачом-урологом (при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

• Профилактическое консультирование.

• Репродуктивная диспансеризация рассчитана на женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, имеющих полис ОМС

Если после диспансеризации выявлены патологии и требуется уточнить диагноз, проводится второй этап диспансеризации. Так, например, при подозрении на рак легких – рентгенография или компьютерная томография легких, при подозрении на рак кожи – осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), для раннего выявления колоректального рака – ректороманоскопия, колоноскопия.

При выявленных нарушениях репродуктивного здоровья женщинам назначают УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез, а также лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР. А мужчинам – спермограмму, микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР, УЗИ предстательной железы и органов мошонки.

Что делать, если поликлиника не предоставляет возможности пройти все положенные обследования.

– Если вам не назначают все необходимые обследования, отказываются их провести, просят доплатить за какие-либо процедуры, или вы не можете попасть к нужным врачам, вас не информируют о том, какой объем обследований вам полагается, – обращайтесь в свою страховую компанию. Страховой представитель всегда окажет помощь и сделает все возможное для решения вашего вопроса, – пояснил советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.





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