В Котово мужчина кувалдой разнес в щепки автомобиль

Происшествия 06.08.2024 11:50
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06.08.2024 11:50
В Котово Волгоградской области мужчина в шлеме и с кувалдой устроил «шоу» во дворе дома №183 по ул. Мира. Как рассказали V102.RU очевидцы, к многоэтажке подъехал мотоциклист, который в течение нескольких минут разбивал припаркованный около дома автомобиль с надписью «в розыске». Разрушитель делал это в несколько подходов, периодически отдыхая. При этом он не обращал внимания на людей, которые оказались свидетелями акта вандализма. После того, как дело было закончено, мотоциклист спокойно уехал.
Итогом стали разбитые бамперы, багажник и стекла машины.
По предварительным данным, поводом для расправы с авто послужила ссора мужчины с владельцем машины.
В ГУ МВД по Волгоградской области корреспонденту V102.RU прокомментировали произошедшее.
- 3 августа в отдел полиции обратился 22-летний местный житель с заявлением о том, что 30-летний знакомый умышленно повредил припаркованную у дома автомашину ВАЗ-2114. Сумма ущерба устанавливается. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в ведомстве.Видео Котовский разворот/t.me
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