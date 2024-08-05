В центре Волгограда маршрутка столкнулась с иномаркой на проспекте Ленина





5 августа в Центральном районе Волгограда столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло на перекрёстке проспекта Ленина с улицей Комсомольской и оказалось запечатлено одной из камер видеонаблюдения.

Судя по видеокадрам, водитель иномарки надеялся проскочить перекрёсток, однако не заметил стремительно приближающуюся «ГАЗель». В последний момент оба водителя пытались затормозить, благодаря чему в значительной степени удалось избежать более серьёзных последствий.

Примечательно, что на этом ДТП не закончилось. После полной остановки транспортных средств водитель легковушки по неустановленным причинам вдавил педаль газа, влетев в находящийся поблизости светофор.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»