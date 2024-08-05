Энергетики приготовились встретить удар стихии в Волгоградской области

Общество 05.08.2024 10:07
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05.08.2024 10:07
Волгоградские энергетики «Россети Юг» переведены в режим повышенной готовности из-за предупреждения синоптиков об ухудшении погоды. Как рассказали V102.RU в компании, в некоторых муниципальных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.
К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 228 бригад - 1 142 энергетика и 705 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 83 передвижных резервных источника подачи электроэнергии общей мощностью почти 4 МВт.
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