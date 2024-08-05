Волгоградцев зальет дождями и продует штормовым ветром

В Волгоградской области в ближайшие три дня синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и штормовым ветром. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, в отдельные часы температура упадет до +13 градусов.

— Сегодня, 5 августа, по области в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с, при грозах порывы составят 15-20 м/с. В ночные часы +18...+23º, при прояснении температура упадет до +13º;, днем +23...+28º, местами до +33º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 6 августа ночью и утром вероятны кратковременные дожди, местами сильные, ливни с грозами. Днем возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный при грозах с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +15...+20º, после обеда температура составит всего +26...+31º.

В среду, 7 августа, по региону ночью осадки маловероятны, а вот утром и днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами и северо-западным ветром с порывами до 15-20 м/с. Ночью +15...+20º. днем +26...+31º.

— В Волгограде сегодня установится облачная погода с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с. Ночью +21…+23º, днем +31...+33º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — Во вторник, 6 августа, возможен небольшой дождь с грозой и северо-западным ветром со скоростью 8-13 м/с. В ночной период +18…+20º, после обеда воздух прогреется до +29...+31º.

В среду, 7 августа, ночью сильные осадки маловероятны, а вот после обеда зарядит дождь с грозой. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Ночью +18…+20º, днем +29...+31º.

Согласно данным портала Gismeteo, в понедельник волгоградцев ждет небольшая геомагнитная буря силой пять баллов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»