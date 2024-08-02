В ГАИ озвучили причину смертельного ДТП с байкером и фурой в Волгограде

Стали известны подробности утреннего ДТП с участием фуры и мотоцикла в Красноармейском районе Волгограда напротив строения № 100 по улице 40 лет ВЛКСМ, в котором погиб один человек.





— Водитель грузового автомобиля осуществлял разворот и не убедился в безопасности, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом, — рассказал V102.RU заместитель командира ОБДПС ГАИ УМВД России по Волгограду Денис Прокопенко.

Уточняется, что водитель мотоцикла скончался на месте до приезда экипажа скорой.

Напомним, что очевидцы сняли на видео раздавленного грузовиком мотолюбителя.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области