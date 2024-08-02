Происшествия

Под Волгоградом трактор упал в оросительный канал, погибли два человека

Происшествия 02.08.2024 10:40
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02.08.2024 10:40


В Волгоградской области лесохозяйственный трактор опрокинулся в оросительный канал, в результате погибли два человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Светлоярском районе накануне вечером.

- В 20-10 час. водитель, управляя трактором «Беларусь-л-82.2», двигаясь по грунтовой дороге вдоль оросительного канала Р1, не справился с управлением и совершил съезд в канал с последующим опрокидыванием, - сообщили в главке.

Водитель трактора и его пассажир скончались на месте ДТП.

Фото из архива V102.RU

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