Под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся на трассе иномарки





29 июля в Жирновском районе Волгоградской области иномарка улетела в кювет. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня на трассе «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин».





- В 16:05 на 49 км автодороги «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин» водитель, управляя автомобилем KIA, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, прибывшие на место ДТП медики вынуждены были лишь констатировать смерть водителя иномарки. Выжить в аварии удалось лишь пассажиру легковушки. Пострадавший был доставлен каретой скорой помощи в одно из ближайших медучреждений.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области