Происшествия

Под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся на трассе иномарки

Происшествия 30.07.2024 09:50
0
30.07.2024 09:50


29 июля в Жирновском районе Волгоградской области иномарка улетела в кювет. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня на трассе «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин».



- В 16:05 на 49 км автодороги «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин» водитель, управляя автомобилем KIA, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, прибывшие на место ДТП медики вынуждены были лишь констатировать смерть водителя иномарки. Выжить в аварии удалось лишь пассажиру легковушки. Пострадавший был доставлен каретой скорой помощи в одно из ближайших медучреждений.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.07.2024 12:32
Происшествия 30.07.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2024 11:05
Происшествия 30.07.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2024 10:28
Происшествия 30.07.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2024 07:19
Происшествия 30.07.2024 07:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2024 06:54
Происшествия 30.07.2024 06:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 20:54
Происшествия 29.07.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 20:02
Происшествия 29.07.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 19:21
Происшествия 29.07.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 17:48
Происшествия 29.07.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 17:06
Происшествия 29.07.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 16:13
Происшествия 29.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 16:13
Происшествия 29.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 15:53
Происшествия 29.07.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 15:41
Происшествия 29.07.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 15:32
Происшествия 29.07.2024 15:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Волгоградцы стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»Смотреть фотографии
13:06
«Мы не видели паники и слез»: на место крушения поезда Казань – Адлер первыми примчались жители ближайшего хутораСмотреть фотографии
12:32
Глава облздрава Себелев: после крушения поезда в больницах остается 21 пациентСмотреть фотографии
12:24
Резонансное дело о крушении поезда под Волгоградом ушло в РостовСмотреть фотографии
12:15
Мечтавшие попасть в Россию граждане Узбекистана притворились дынямиСмотреть фотографии
11:41
Денис Бояринцев: «Ротору» в матче с «Арсеналом» не хватило футбольной наглостиСмотреть фотографии
11:37
SHOT: семья водителя КАМАЗа подверглась травле после ЧП с поездом Казань – АдлерСмотреть фотографии
11:05
Трое пострадавших при крушении поезда под Волгоградом остаются в реанимацииСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО 37-летнего добровольцаСмотреть фотографии
10:36
ЕР представила результаты законодательной деятельности по ключевым направлениямСмотреть фотографии
10:30
Боец ММА Джефф Монсон показал парочку коронных приемов волгоградским подросткамСмотреть фотографии
10:28
В центре Волгограда водитель Daewoo Nexia сбил лихача на электросамокатеСмотреть фотографии
10:25
116 машин конфисковали у водителей-пьяниц в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
В больницах Волгоградской области остаются 19 пассажиров поезда Казань-АдлерСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся на трассе иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волгоградской области рецидивист до смерти забил сожительницуСмотреть фотографии
08:52
Волгоградская теннисистка выиграла турнир в ПортугалииСмотреть фотографии
08:19
Депутат Госдумы от Волгоградской области застрял в протестующем КаракасеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:19
12 поездов задерживаются после ЧП на желдороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:54
Ночью пассажиры поезда из Казани продолжили путь до АдлераСмотреть фотографии
06:38
Суд в Волгограде возобновил процесс о скандальном избиении подростка полицейскимСмотреть фотографии
23:07
Не удержали: «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне от «Арсенала»Смотреть фотографии
22:10
Оперштаб уточнил число пострадавших в ЧП с поездом Казань-АдлерСмотреть фотографии
22:01
311 пассажиров поезда Казань-Адлер продолжили путь к морюСмотреть фотографии
21:45
Страховая компания озвучила размер выплат пострадавшим пассажирам поезда Казань-АдлерСмотреть фотографии
21:01
«Глянул вперед, а там – ё-моё. Полсостава на полу»: пассажиры рассказали о крушении поезда Казань – АдлерСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
«Готовлюсь к приемке школы»: под Волгоградом мама ученика напугала педагогов фото с винтовкойСмотреть фотографии
20:31
Волгоградская бегунья завоевала бронзу на Всероссийских соревнованияхСмотреть фотографии
20:18
РЖД отчиталось о ходе восстановительных работ на месте крушения поезда Казань-АдлерСмотреть фотографии
20:02
Последствия крушения поезда Казань-Адлер сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
 