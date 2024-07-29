Волгоградский губернатор направляется к месту ЧП с поездом Казань – Адлер

Губернатор Волгоградской области выехал на место происшествия с пассажирским поездом Казань — Адлер, где, по предварительным данным, пострадали свыше ста человек.

- Андрей Бочаров направляется к месту ДТП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково, - сообщили V102.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, что сход вагонов пассажирского поезда, который следовал на юг через Волгоградскую области произошел в результате столкновения с автомобилем КАМАЗ, водитель которого хотел проскочить переезд. Виновника аварии госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

В результате схода вагонов, по данным РЖД, пострадали 156 человек, из которых 16 - доставлены в больницу. В региональном комитете здравоохранения сообщают уже о 20 госпитализированных.