РЖД: 156 человек пострадали в результате крушения поезда в Волгоградской области

В Волгоградской области растет число пострадавших в результате ЧП с поездом в Котельниково. Как сообщает V102.RU, РЖД в своем телеграм-канале сообщает о 156 пострадавших.

- По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда №481 Казань — Адлер госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребёнок и 2 проводника, - сообщает РЖД. - Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

Всего в этом поезде ехали на юг 803 пассажира.

В компании отмечают, что глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия в Волгоградской области. Создан оперативный штаб по возобновлению движения на перегоне Гремячая — Котельниково.

Для ликвидации последствий схода вагонов к месту ЧП направлены два восстановительных поезда со станции им. Максима Горького и Сальск.