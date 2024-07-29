РЖД сообщило подробности столкновения поезда в Волгоградской области с грузовиком

Происшествия 29.07.2024 14:28
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29.07.2024 14:28
В РЖД опубликовали подробности происшествия, которое привело к сходу нескольких вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер в Волгоградской области.
- По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч, - пояснили в компании.
В РЖД добавили, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается, и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По последним данным, госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок. На месте работают 22 машин скорой помощи. В МЧС РФ заявили о готовности к вылету в зону ЧП двух вертолетов МИ-8.
Фото администрации Котельниковского района/t.me
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