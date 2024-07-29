Руководство ГУ МВД по Волгоградской области выехало на место ЧП с поездом

Происшествие с пассажирским поездом прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает V102.RU.
- Около 12.40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля «КАМАЗ» и пассажирского состава сообщением Казань-Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован, - сообщила Волк.
По ее словам, на место происшествия выехали сотрудники районного отдела полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным ПривЖД, в результате ДТП с грузовиком произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда. Движение поездов на участке приостановлено. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда.
Информация о пострадавших уточняется.