Расследования

Руководство ГУ МВД по Волгоградской области выехало на место ЧП с поездом

Расследования 29.07.2024 13:51
0
29.07.2024 13:51


Происшествие с  пассажирским поездом прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает V102.RU.

- Около 12.40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля «КАМАЗ» и пассажирского состава сообщением Казань-Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован, - сообщила Волк.

По ее словам, на место происшествия выехали сотрудники районного отдела полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По данным ПривЖД, в результате ДТП с грузовиком произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда. Движение поездов на участке приостановлено. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда.

Информация о пострадавших уточняется. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.07.2024 13:59
Расследования 29.07.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 12:34
Расследования 29.07.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 11:16
Расследования 29.07.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 11:02
Расследования 29.07.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2024 14:22
Расследования 27.07.2024 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2024 08:42
Расследования 27.07.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2024 19:01
Расследования 26.07.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2024 13:55
Расследования 26.07.2024 13:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2024 09:23
Расследования 26.07.2024 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2024 08:54
Расследования 26.07.2024 08:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2024 22:17
Расследования 25.07.2024 22:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2024 16:51
Расследования 25.07.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2024 15:21
Расследования 25.07.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2024 13:37
Расследования 25.07.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2024 12:24
Расследования 25.07.2024 12:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:52
РЖД: 156 человек пострадали в результате крушения поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
РЖД сообщило подробности столкновения поезда в Волгоградской области с грузовикомСмотреть фотографии
14:23
Опубликованы первые данные о пострадавших при крушении поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:15
Пассажиров потерпевшего крушение поезда под Волгоградом эвакуируют в КотельниковоСмотреть фотографии
14:03
Андрей Бочаров поставил задачи по оказанию помощи пассажирам сошедшего с путей поездаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Возбуждено уголовное дело по факту крушения поезда Казань – АдлерСмотреть фотографии
13:56
Два вертолета МЧС готовы к вылету на место крушения поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:51
Руководство ГУ МВД по Волгоградской области выехало на место ЧП с поездомСмотреть фотографии
13:42
Стали известны подробности крушения поезда под Волгоградом. Водитель в больницеСмотреть фотографии
13:21
Опубликовано эксклюзивное видео с места схода пассажирского поезда под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:15
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
Алиментщик из Волгоградской области стал контрактникомСмотреть фотографии
12:57
В регионе России портреты героев ВОВ оказались на свалкеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде задержали семейную пару за сбор миллиона рублей с пенсионеровСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде семьям погибших на взорвавшейся КНС выплатят по 1 млн рублейСмотреть фотографии
11:36
«Все должны получить по заслугам»: Бочаров назвал возможные причины взрыва на КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области поезд сбил насмерть девочку-подростка. Возбуждено делоСмотреть фотографии
11:02
В стоках взорвавшейся КНС в Волгограде нашли подозрительные химвеществаСмотреть фотографии
10:56
Затянется до среды: ученые РАН ухудшили прогноз надвигающейся магнитной буриСмотреть фотографии
10:22
До 12 лет грозит водителю, задавившему девочек-подростков под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:55
Бочаров на КНС в Волгограде проводит заседание оперштаба по ликвидации ЧССмотреть фотографии
09:53
В Волжском отдыхающие на пляже достали из воды труп мужчиныСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде терминалы безналичной оплаты окончательно заменили в трамваях кондукторовСмотреть фотографии
08:29
РПН: активность клещей в Волгоградской области снизиласьСмотреть фотографии
07:59
«Ротор» в Волгограде 29 июля примет «Арсенал»Смотреть фотографии
23:04
Огненные шары, тысячи искр и возгласы счастья: в Волжском День города завершился грандиозным фейерверкомСмотреть фотографииCмотреть видео
22:21
Лада Дэнс спела хиты для жителей ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
«Еще недавно к нам стояли огромные очереди»: волгоградка рассказала, выживут ли в будущем библиотекиСмотреть фотографии
20:37
В Среднеахтубинском районе ликвидировали пожар в крупном посёлкеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
В Волгограде после изнуряющей жары температура опустится до +28°CСмотреть фотографии
 