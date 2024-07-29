Сотрудники уголовного розыска задержали в Волгограде семейную пару, которая помогала мошенникам обманывать и обкрадывать пенсионеров. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 26-летний мужчина и его 29-летняя супруга выполняли роль курьеров - забирали и переводили деньги, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств.

Объявление о таком криминальном заработке они увидели в интернете и откликнулись на него. Их сообщники звонили пенсионерам, представлялись попавшими в ДТП родственниками, а потом «разводили» на деньги. Курьерам оставалось только забрать денежные средства. Себе они оставляли определенный процент, а большую часть переводили сообщникам.

- На уловки мошенников попались четверо волгоградских пенсионеров, которые в общей сложности отдали курьерам почти 1 миллион рублей, - сообщили в главке.

Супруги задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области