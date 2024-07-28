В Волжском юбилей города отметили у воды пенной вечеринкой





В Волжском в заключительный день празднование юбилея города-спутника на городском пляже устроили для отдыхающих пенную вечеринку. Как сообщили V102.RU в администрации города, возле воды прошли соревнования по пляжному волейболу и футболу, а также командные заплывы на байдарках.





Для волжан в ходе фестиваля песка и песни «Summer shine» подготовили интересную интерактивную программу как для детей, так и для взрослых. Участники фестиваля смогли поучаствовать в различных спортивных активностях, а кульминацией мероприятия стала пенная вечеринка.





Напомним, власти Волжского также подготовили необычный сюрприз для горожан сегодня вечером - в промежуток времени с 18-30 до 19-00 над парком «Волжский» пролетит самолет с тысячами поздравительных листовок.

Видео и фото: администрация Волжского