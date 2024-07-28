Общество

В Волгограде потратят 6,2 млн рублей на ремонт построенного в 2017 году фонтана

Общество 28.07.2024 07:40
0
28.07.2024 07:40


Власти Волгограда объявили о поиске подрядной организации, которая реанимирует фонтан у музея «Россия – Моя история» в пойме реки Царицы. Как сообщает ИА «Высота 102», отремонтировать гидротехническое сооружение предстоит в рекордные сроки – всего за 14 дней.

Согласно проектно-сметной документации, подрядчику необходимо демонтировать насосы, произвести очистку инженерных сетей от ила, смонтировать новые силовые агрегаты, установить фильтры, наладить работу автоматизированной системы управления фонтаном, заменить форсунки, а также провести пуско-наладочные работы.

Техническим заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Волгоградзеленхоз». На эти цели из бюджета выделено 6,2 млн рублей. Исполнитель должен быть определён в начале августа 2024 года.

Отметим, фонтан у музея «Россия – Моя история» был открыт в октябре 2017 года в рамках комплексных работ по благоустройству парка «Раздолье». Тогда создание зоны отдыха обошлось бюджету в 115,4 млн рублей. Согласно проекту работ, на обустройство именно сухого фонтана в общей сложности было потрачено 11,5 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.07.2024 10:22
Общество 28.07.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2024 09:42
Общество 28.07.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 21:31
Общество 27.07.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 20:27
Общество 27.07.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 19:56
Общество 27.07.2024 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 18:11
Общество 27.07.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 17:09
Общество 27.07.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 13:35
Общество 27.07.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 12:21
Общество 27.07.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 09:33
Общество 27.07.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 07:57
Общество 27.07.2024 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 07:24
Общество 27.07.2024 07:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.07.2024 21:00
Общество 26.07.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2024 20:42
Общество 26.07.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2024 19:50
Общество 26.07.2024 19:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:52
В Волгограде неизвестные обстреляли автобусСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом вспыхнул сухостой на окраине Кановского поселенияСмотреть фотографии
10:22
Геомагнитный шторм вновь грозит Земле: учёные РАН опубликовали прогноз на 30 июляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде в третий раз попытаются реконструировать медицинский колледжСмотреть фотографии
09:01
Поддержка с душком: волгоградцы жалуются на существующий лишь в отчётах чиновников льготный проездСмотреть фотографии
08:11
В центре Волгограда вновь произошло жуткое ДТП с участием иномарки и мотоциклистаСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде потратят 6,2 млн рублей на ремонт построенного в 2017 году фонтанаСмотреть фотографии
06:47
В Росавиации рассказали об эвакуации пилотов упавшего под Волгоградом Су-34Смотреть фотографии
21:31
В День ВМФ Волгоград и область ждет жара до +34ºСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде Евгений Кареликов стал еще на шаг ближе к губернаторствуСмотреть фотографии
19:56
Опубликован график отключения горячей воды в Волгограде на август: список адресовСмотреть фотографии
18:43
На месте падения Су-34 под Волгоградом тушили пожар на площади в 15 гаСмотреть фотографии
18:11
В Волжском из-за Дня города перекроют движение транспортаСмотреть фотографии
17:09
«Легкая сигаретная дымка»: редкий недуг Мойа-мойа нашли у двоих волгоградцевСмотреть фотографии
16:29
Опубликованы эксклюзивные кадры с места крушения Су-34 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
МО РФ: потерпевший крушение в Волгоградской области Су-34 выполнял учебный полетСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области разбился Су-34. Пилоты катапультировалисьСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Князь или махинатор? Почему суд выдворил из Камышина на Украину активиста ГонгадзеСмотреть фотографии
13:35
«Когда-то жизнь каждого из них висела на волоске»: как в Волгоградской области живет парк для спасенных экзотических птицСмотреть фотографии
12:21
Волгоградский футбол заставит чиновников ввести спецрежимСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде мотоциклист сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:33
Волгоградский депутат нашел изображение «Родины-матери» на другом континентеСмотреть фотографии
08:42
Жертв аферы на миллиард рублей ищет ГУ МВД среди волгоградцевСмотреть фотографии
07:57
Новая неделя встретит волгоградцев пеклом и дождямиСмотреть фотографии
07:24
В Волгограде на Мамаевом кургане покажут фотографии погибших детей ДонбассаСмотреть фотографии
21:35
Работодатели не отдают волгоградцам честно заработанные 5,5 млн рублейСмотреть фотографии
21:00
Самолет в небе, эмоции на земле: молодым офицерам Волгоградской академии МВД вручили дипломыСмотреть фотографии
20:42
В ЦПКиО открывают канал для прогулок без катамаранаСмотреть фотографии
20:22
Волгоградские гандболистки собираются в КитайСмотреть фотографии
19:50
В Волжском на День города самолет сбросит тысячи листовокСмотреть фотографии
 