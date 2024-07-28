В Волгограде потратят 6,2 млн рублей на ремонт построенного в 2017 году фонтана





Власти Волгограда объявили о поиске подрядной организации, которая реанимирует фонтан у музея «Россия – Моя история» в пойме реки Царицы. Как сообщает ИА «Высота 102», отремонтировать гидротехническое сооружение предстоит в рекордные сроки – всего за 14 дней.

Согласно проектно-сметной документации, подрядчику необходимо демонтировать насосы, произвести очистку инженерных сетей от ила, смонтировать новые силовые агрегаты, установить фильтры, наладить работу автоматизированной системы управления фонтаном, заменить форсунки, а также провести пуско-наладочные работы.

Техническим заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Волгоградзеленхоз». На эти цели из бюджета выделено 6,2 млн рублей. Исполнитель должен быть определён в начале августа 2024 года.

Отметим, фонтан у музея «Россия – Моя история» был открыт в октябре 2017 года в рамках комплексных работ по благоустройству парка «Раздолье». Тогда создание зоны отдыха обошлось бюджету в 115,4 млн рублей. Согласно проекту работ, на обустройство именно сухого фонтана в общей сложности было потрачено 11,5 млн рублей.