На месте падения Су-34 под Волгоградом тушили пожар на площади в 15 га

В Волгоградской области сегодня, 27 июля, потушили пожар после падения истребителя Су-34 в Серафимовичском районе.

В ГУ МЧС России по региону пояснили, что пожар ликвидирован в 17.00 сотрудниками 10-го пожарно-спасательного отряда.

— Изначально поступило сообщение о возгорании вблизи хутора Красноярский. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение сухой травы на площади в 15 гектаров, — уточнили информагентству в пресс-службе спасательного ведомства.

Напомним, о падении военного борта сообщили местные жители. Очевидцы рассказали, что заметили два раскрывшихся купола парашютов. Крушение самолета прокомментировали в Минобороны РФ. ИА «Высота 102» опубликовало эксклюзивные кадры с места происшествия.

Скриншот: видео читатели ИА «Высота 102»