На юге Волгограда расширят территорию кладбища

В Волгограде изменят границы территориальных зон земельного участка в поселке Сакко и Ванцетти для расширения территории муниципального кладбища в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в Волгоградской городской думе, соответствующее решение приняли депутаты на заседании. В частности, зона индивидуальных жилых домов рядом с погостом теперь будет значиться как зона специального назначения для размещения кладбищ и крематориев.Также депутаты внесли изменения в карту градостроительного зонирования для реализации инвестпроектов. Один из земельных участков располагается по ул. Слесарной – здесь предполагается строительство многоквартирных жилых домов площадью 291,6 тыс. кв.м. На другом земельном участке, расположенном недалеко от микрорайона «Родниковая долина», планируется возвести 308 тыс. кв. м жилья.В случае реализации этих проектов не менее 4,65% общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию объектах недвижимости будут переданы муниципалитету для последующего предоставления гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда.