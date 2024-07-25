Общество

На юге Волгограда расширят территорию кладбища

Общество 25.07.2024 06:28
0
25.07.2024 06:28

 

В Волгограде изменят границы территориальных зон земельного участка в поселке Сакко и Ванцетти для расширения территории муниципального кладбища в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в Волгоградской городской думе, соответствующее решение приняли депутаты на заседании. В частности, зона индивидуальных жилых домов рядом с погостом теперь будет значиться как зона  специального назначения для размещения кладбищ и крематориев.
Также депутаты внесли изменения в карту градостроительного зонирования для реализации инвестпроектов. Один из земельных участков располагается по ул. Слесарной – здесь предполагается строительство многоквартирных жилых домов площадью 291,6 тыс. кв.м. На другом земельном участке, расположенном недалеко от микрорайона «Родниковая долина», планируется возвести 308 тыс. кв. м жилья.
В случае реализации этих проектов не менее 4,65% общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию объектах недвижимости будут переданы муниципалитету для последующего предоставления гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.07.2024 19:10
Общество 24.07.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 18:21
Общество 24.07.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 17:47
Общество 24.07.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 17:30
Общество 24.07.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 17:01
Общество 24.07.2024 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 15:52
Общество 24.07.2024 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 15:24
Общество 24.07.2024 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 14:57
Общество 24.07.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 14:02
Общество 24.07.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 13:13
Общество 24.07.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 13:10
Общество 24.07.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 12:32
Общество 24.07.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 11:34
Общество 24.07.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 10:43
Общество 24.07.2024 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.07.2024 09:22 Реклама
Общество 24.07.2024 09:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

07:23
Волгоградские специалисты определят ущерб в осушенном из-за щуки водоемеСмотреть фотографии
06:28
На юге Волгограда расширят территорию кладбищаСмотреть фотографии
21:41
Волгоградка зверски убила мужа-садиста. Эксперт насчитал 14 ударов ножомСмотреть фотографии
20:52
Осужденный в Волгограде скандальный мебельщик Бородавко ищет правды в КраснодареСмотреть фотографии
20:14
«Динамо» вошло в тройку лидеров чемпионата на мокром песке ВолгоградаСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде легковушка вписалась в дерево и перевернулась: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:10
А кто работать будет? В Волгоградской области отказались от запрета на привлечение мигрантовСмотреть фотографии
19:01
SHOT: исполнителем подрыва автомобиля в Москве оказался уроженец Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:21
Госдума разрешила сельским больницам торговать лекарствамиСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом силовики и военные массово проверяют новых граждан РФСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде безуспешно ищут пропавшего осенью мужчинуСмотреть фотографии
17:30
Партию беспилотников отправили на СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области разрешили застрелить 25 благородных оленейСмотреть фотографии
16:33
Экс-начальница МАУ «СГТ» в Волжском идет под суд за превышение полномочийСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде с виновника ДТП с подростком взыскали 50 тыс. рублей компенсацииСмотреть фотографии
15:52
Любитель прохлады из Волгограда засудил экспедиторов за шар из обсидианаСмотреть фотографии
15:24
На знаменитом озере под Волгоградом зацвели лотосыСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде 101 год исполнился участнице Сталинградской битвыСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде на въезде в Жилгородок размыло дорогу: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
В Волгограде задержали студента, распылившего перцовый баллончик в автобусеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В центре Волгограда построят «Крымский мост»Смотреть фотографии
13:13
Бастрыкина тронула история 83-летней волгоградки, чью квартиру годами топят дождиСмотреть фотографии
13:10
Волгоградцы сняли на видео мощный водопад в подъезде девятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Волгоградского подростка осудят за аферы с «липовыми» авариями в составе ОПГСмотреть фотографии
12:56
Новичок «Ротора» Никита Плотников восхитился болельщикамиСмотреть фотографии
12:33
Гордон и Бастрыкин не помогли: в Волгограде снова топит печально известное общежитиеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Центр Волгограда на два часа остался без светаСмотреть фотографии
12:22
Свинья искусала подростка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности из-за шторма с градомСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде с 1 августа подорожают поездки в общественном транспортеСмотреть фотографии
 