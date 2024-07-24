Волгоградского подростка осудят за аферы с «липовыми» авариями в составе ОПГ

В Волгоградской области под суд идет 16-летний подросток, который в составе ОПГ проворачивал аферы с фейковыми дорожными авариями, сообщает V102.RU.

— Жирновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного и крупного ущерба гражданину), — официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. — Расследование завершено, фигурант полностью признал свою вину и возместил причиненный им ущерб. Уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.

По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый принял предложение от анонимов в Сети, пообещавших ему легких, но рисковых денег. Согласно преступной схеме, подросток втирался в доверие к жителям Жирновского и Руднянского районов, чтобы обманом присваивать себе чужие деньги.

Для этого неустановленные пока следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, звонили волгоградцам и уверяли последних, что их родственник стал виновником ДТП. Единственный вариант решить вопрос полюбовно, заключался в скорейшей компенсации вреда потерпевшей стороне. В противном случае родственник якобы мог быть привлечен к уголовной ответственности.

Влившись в банду, несовершеннолетний выступал в роли курьера. Только за сутки, неукоснительно следуя указаниям кураторов, ему удалось получить от своих жертв 620 тысяч рублей. Часть суммы, а именно 280 тысяч — он перевел своим «работодателям».

Санкция вменяемой подростку статьи предусматривает до 10 лет колонии.

Напомним, что в Волгограде предстал перед судом член ОПГ за аферу с «липовыми» ДТП и пенсионерами.

Фото: архив ИА «Высота 102»