Члена ОПГ судят в Волгограде за аферу с «липовыми» ДТП и пенсионерами

В Центральный районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении 24-летнего жителя региона, обвиняемого в афере с «липовыми» ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», фигурант дела звонил пенсионерам и сообщал последним, что их родственники попали в ДТП.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в составе организованной группы, в особо крупном размере? — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Свою вину мужчина полностью признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Следствием установлено, что в октябре 2022 года 24-летний житель Волгоградской области примкнул к ОПГ, занимавшейся телефонными мошенничествами. Сообщник обвиняемого обзванивал доверчивых пенсионеров и вводил их в заблуждение, сообщая последним, что их близкие замешаны в серьезном ДТП. После злоумышленник предлагал за определенную сумму решить вопрос.

Далее член группировки приезжал к потерпевшим домой, чтобы получить от них деньги, которые впоследствии делились между членами ОПГ. Общий ущерб от подобного криминального бизнеса составил около 3,8 миллиона рублей. Жертвами аферистов стали 10 волгоградцев.

Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает до 10 лет колонии.

Фото: архив ИА «Высота 102»