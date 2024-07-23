В Волгоградской области провели спецоперацию по спасению 2 тыс. мальков щуки и карася





В Кумылженском районе Волгоградской области сотрудники Росрыболовства, совместно с казаками и сотрудниками природного парка «Нижнехопёрский» провели спецоперацию по спасению мальков. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты произвели мониторинг баклуш и небольших стихийных озёр вблизи Хопра, а также помогли их обитателям выбраться из смертельной ловушки.

- Облов и перевозка малька в реку Хопёр проводились ранним утром, когда вода прохладнее. Во избежание травмирования и гибели, молодь выпускали в реку, - рассказали журналистам в пресс-службе Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Отметим, благодаря совместной работе участникам акции удалось спасти порядка 2 тыс. мальков щуки, сазана, карася и других видов рыб, которые попали в небольшие затоны во время разлива Хопра, а затем оказались отрезаны от реки после завершения паводка.

Фото из архива ИА «Высота 102»