Автомобиль Volvo изъяли у волгоградца за 600 неоплаченных штрафов ГИБДД

В Волгограде приставы изъяли у водителя-лихача автомобиль Volvo S60 за 600 неоплаченных штрафов ГИБДД. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, мужчина за рулем спортивного седана регулярно превышал скорость, игнорировал дорожные знаки и получал за это штрафы, но не оплачивал их.

В общей сложности у него накопилось 600 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Иномарку должника, который является жителем Калачевского района, приставы обнаружили в Дзержинском районе Волгограда.

- Автомобиль изъят у владельца и передан на ответственное хранение специализированной организации, - сообщили в ГУФССП России по региону.

Если автовладелец не оплатит штрафы, то его Volvo продадут в счет погашения задолженности.