Расследования

В аэропорту Волгограда задержали депортированного из Турции беглеца

Расследования 23.07.2024 12:04
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23.07.2024 12:04

Объявленного в международный розыск гражданина РФ задержали в аэропорту Волгограда. Мужчина скрывался на территории популярной у россиян туристической страны, сообщает V102.RU.   



— В международном аэропорту Волгоград сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Волгоградской области и их коллеги из Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте задержали депортированного из Турецкой Республики россиянина Билола Керимова. Он обвиняется в покушении на незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере, — прокомментировала информагентству официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Следствием установлено, что в ноябре 2022 года в Камышине Волгоградской области злоумышленник попытался через пособника купить для личного употребления мефедрон. Однако соучастника задержали во время транспортировки запрещенного вещества заказчику.

После возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228 УК РФ, обвиняемый покинул Россию и скрылся за границей. В феврале 2024 года по поручению Генпрокуратуры РФ его объявили в международный розыск. Через несколько месяцев по каналам Интерпола появилась информация о нахождении разыскиваемого на территории Турции. 

— Благодаря тесному взаимодействию с турецкими партнерами фигурант депортирован в Россию и задержан полицейскими, — добавила Ирина Волк.  

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что объявленного в розыск стрелка из Ишимбая взяли под Волгоградом. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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