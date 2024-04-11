Расследования

Ехал на попутке в Ростов: объявленного в розыск стрелка из Ишимбая взяли под Волгоградом

Расследования 11.04.2024 16:29
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11.04.2024 16:29


В Волгоградской области на посту ДПС задержали объявленного в федеральный розыск по подозрению в убийстве 23-летнего парня в кафе в городе Ишимбай 37-летнего Марзпетуни (Армана) Галустяна, сообщает V102.



— Подавшийся в бега житель города Ишимбай задержан на территории Волгоградской области сотрудниками ГИБДД, когда ехал на попутном автомобиле в сторону Ростова-на-Дону, — прокомментировали информагентству в пресс-службе. — В ходе расследования его действиям будет дана правовая оценка по статье «убийство».

Уточняется, что операцию по поимке и задержанию провели в ходе совместной работы следователей и криминалистов СУ СК РФ по РБ во взаимодействии с сотрудниками МВД. 

Следствием установлено, что в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года в кафе между двумя нетрезвыми компаниями произошел конфликт. Словесная перепалка вскоре переросла в драку. В ходе потасовки один из участников ссоры выстрелил из пистолета, попав в голову 23-летнему посетителю ночного заведения, который случайно оказался среди повздоривших мужчин.  

Полученное ранение оказалось для потерпевшего смертельным. Его не стало на следующие сутки в больнице. Стрелявший злоумышленник подался в бега. 

Фото: СУ СКР по Республике Башкортостан  

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