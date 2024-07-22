В городе Калач-на-Дону Волгоградской области из окна второго этажа выпал двухгодовалый мальчик. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, следственным отделом по Калачевскому району регионального управления СКР организована процессуальная проверка.

По предварительным данным, происшествие случилось в одной из квартир дома по улице Маяковского.

- Оставшись один в комнате с открытым настежь окном, мальчик по кровати залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна второго этажа. В результате ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован, - рассказала Рудник.

Родителей просят позаботиться о безопасности детей в летний период, когда открыты окна. Чтобы избежать трагедии, на окнах нужно установить специальные ограничители открывания и детские замки. Если такой возможности нет, то необходимо следить за ребенком и не оставлять его в помещении одного.