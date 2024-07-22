



22 июля в Камышине Волгоградской области полицейские по горячим следам нашли мать 3-летней девочки. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», несовершеннолетняя была обнаружена горожанами в воскресенье вечером на набережной. Ребёнок бродил по округе без присмотра взрослых. Очевидцы обратились к полицейским, которые отвезли малышку в больницу и начали поиски её родителей.

Как выяснилось, за девочкой не уследила подруга семьи.

- 30-летняя камышанка оставила свою 3-летнюю дочь в гостях у знакомой. Будучи в нетрезвом состоянии, последняя с ребенком находились на детской площадке, где девочка убежала. Не сообщив об этом ни матери ребенка, ни в правоохранительные органы, подруга ушла домой, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, о произошедшем ни подруга, ни мать несовершеннолетней в полицию не сообщили. В настоящее время полицейские организовали проверку в отношении женщин.

Фото их архива ИА «Высота 102»