Общество

Волгоградцам рассказали в МВД, как уберечься от взлома аккаунта на «Госуслугах»

Общество 20.07.2024 14:10
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20.07.2024 14:10


Киберпреступники используют любую лазейку, чтобы получить доступ к персональным данным жителей Волгоградской области, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, в последнее время участились случаи взлома профилей граждан с помощью старых сим-карт.

- Аферисты используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях, и другие личные данные, - пояснили в ведомстве.

Используя персональные данные, мошенники оформляют на человека кредиты без его ведома.

Чтобы такого не произошло, необходимо открепить неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других своих аккаунтов.

Это можно сделать самостоятельно, если сим-карта, от которой вы хотите избавиться, еще находится в вашем телефоне. 

Сменить номер телефона достаточно просто. На портале «Госуслуги» нужно перейти в раздел «Настройки и безопасность» и нажать «Изменить» напротив прикрепленного номера телефона. Потом подтвердить свои действия кодом, который поступит на телефон. Только не доверяйте эти действия посторонним лицам!

Если сим-карта утеряна, то за сменой номера на портале «Гоусуслуг» нужно обратиться в МФЦ.

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