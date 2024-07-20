Происшествия

Низко пролетевший над пляжем вертолет сняли на юге Волгограда

Происшествия 20.07.2024 10:42
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20.07.2024 10:42


Кадры низколетящего над пляжем в Волгограде вертолета появились в местных пабликах, передает V102.RU.

Очевидцы утверждают, что это произошло вчера, 19 июля, в Красноармейском районе города. Отдыхающие были шокированы таким полетом. 

- Ошалеть! – комментирует автор двухсекундного ролика.

На записи с левой стороны просматривается огромный памятник Ленину, который находится как раз в Красноармейском районе.

Напомним, что в Волгограде официально открыты только две зоны отдыха у воды, одна из которых как раз находится на территории Сарептской косы в Красноармейском районе.

Скриншот c видео на Волгоград / t.me

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