«Возможно, потребуется перенастройка»: в Волгограде 10 сентября заработает новая 256-метровая телебашня

Трансляция 20 цифровых телеканалов в Волгограде с 10 сентября текущего года начнется с новой телебашни высотой 256 метров, передает V102.RU. По информации администрации региона, новую башню построили на ул. Краснополянская, 33Б. В скором времени на нее перенесут с других объектов связи и 21 FM-радиостанций.

Старая телебашня, которая расположена на ул. Рокоссовского на Мамаевом кургане, прослужила 67 лет, что привело к ее физическому износу.

- Ее демонтируют. Жителям и гостям Волгограда откроется вид на Мамаев курган, не перекрытый посторонними объектами. Это важно для архитектурного облика крупнейшего мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне. Новая башня выше старой на 64 метра, и ее технические возможности значительно шире, - рассказал председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Алексей Кидалов.

Новая телебашня расположена на 5 км северо-западнее Мамаева кургана. Отмечается, что ряду пользователей Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда потребуется изменить направление приемной антенны в сторону новой башни.

С вводом нового сооружения, как ожидается, повысится устойчивость телерадиовещания и в перспективе расширение его объемов в связи с появлением технической возможности размещения на башне дополнительного телекоммуникационного оборудования.

Фото: администрации Волгоградской области