Телеком

«Возможно, потребуется перенастройка»: в Волгограде 10 сентября заработает новая 256-метровая телебашня

Телеком 21.08.2024 15:53
0
21.08.2024 15:53


Трансляция 20 цифровых телеканалов в Волгограде с 10 сентября текущего года начнется с новой телебашни высотой 256 метров, передает V102.RU. По информации администрации региона, новую башню построили на ул. Краснополянская, 33Б. В скором времени на нее перенесут с других объектов связи и 21 FM-радиостанций. 

Старая телебашня, которая расположена на ул. Рокоссовского на Мамаевом кургане, прослужила 67 лет, что привело к ее физическому износу. 

- Ее демонтируют. Жителям и гостям Волгограда откроется вид на Мамаев курган, не перекрытый посторонними объектами. Это важно для архитектурного облика крупнейшего мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне. Новая башня выше старой на 64 метра, и ее технические возможности значительно шире, - рассказал председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Алексей Кидалов. 

Новая телебашня расположена на 5 км северо-западнее Мамаева кургана. Отмечается, что ряду пользователей Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда потребуется изменить направление приемной антенны в сторону новой башни.

С вводом нового сооружения, как ожидается, повысится устойчивость телерадиовещания и в перспективе расширение его объемов в связи с появлением технической возможности размещения на башне дополнительного телекоммуникационного оборудования.

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
20.08.2024 16:33
Телеком 20.08.2024 16:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.08.2024 12:05 Реклама
Телеком 14.08.2024 12:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.08.2024 10:34
Телеком 14.08.2024 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.08.2024 15:32 Реклама
Телеком 12.08.2024 15:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2024 15:13 Реклама
Телеком 06.08.2024 15:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2024 14:07 Реклама
Телеком 06.08.2024 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.08.2024 13:29 Реклама
Телеком 05.08.2024 13:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2024 13:57 Реклама
Телеком 02.08.2024 13:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2024 10:12 Реклама
Телеком 02.08.2024 10:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.07.2024 10:26 Реклама
Телеком 31.07.2024 10:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2024 16:13 Реклама
Телеком 30.07.2024 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.07.2024 17:26 Реклама
Телеком 26.07.2024 17:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2024 15:15
Телеком 25.07.2024 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2024 13:43
Телеком 25.07.2024 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.07.2024 16:12 Реклама
Телеком 23.07.2024 16:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:47
«На войну берут — не отказывайся»: подсудимый генерал Попов не исключил отправку на СВОСмотреть фотографии
16:52
Московские грёзы: мэрия попытается исправить ещё одну улицу ВолгоградаСмотреть фотографии
16:43
Для гостей арбузного фестиваля организуют спецрейсы пригородных поездовСмотреть фотографии
16:39
Электросамокатчик в центре Волгограда беспричинно ударил кулаком ребенка в лицоСмотреть фотографии
15:58
РКН связал сбой в работе Telegram с DDoS-атакой на операторов связиСмотреть фотографии
15:53
«Возможно, потребуется перенастройка»: в Волгограде 10 сентября заработает новая 256-метровая телебашняСмотреть фотографии
15:50
В Камышине две разбойницы избили и ограбили женщинуСмотреть фотографии
15:40
«Боимся повторения химатаки»: жители Бекетовки учуяли знакомое зловоние от сжигания медотходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде частный сектор наконец блеснёт новым асфальтомСмотреть фотографии
14:35
В Михайловке после публикации «Высоты 102» появится новый тротуарСмотреть фотографии
14:31
«Съездил Дуров в Азербайджан»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
13:29
Школу в Волжском обязали заплатить 150 тыс. за разорванную руку ребенкаСмотреть фотографии
13:19
Очередной 40-тонный гумконвой отправили волгоградцы под КурскСмотреть фотографии
13:18
«Красный Октябрь» организует санаторно-курортное лечение сотрудниковСмотреть фотографии
13:12
Оперативники задержали волгоградца с вредными привычкамиСмотреть фотографии
12:46
Волгоградки идут на рекорд по деторождению в перинатальном центреСмотреть фотографии
12:24
Стали известны подробности гибели сожителей в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
«Могли пострадать и дети»: в Волгограде жертвой серийного догхантера стала домашняя собака редкой породыСмотреть фотографии
11:07
Подключился СК: из села под Волгоградом таинственно исчез мужчина со шрамомСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХСмотреть фотографии
10:33
Очередной байкер покалечился в ДТП с иномаркой в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Губернатор Андрей Бочаров проинспектирует многомиллионные инвестиции в развитие ФроловоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Кузов в хлам: под Волгоградом иномарка улетела в кювет на трассе «Михайловка-Суровикино»Смотреть фотографии
09:28
Путешествие на Geely по дорогам России: на что способен премиальный кроссовер MonjaroСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде коммунальщики обманом получили дом в управлениеСмотреть фотографии
08:25
Самый жаркий день уходящего августа наступил в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:56
Т-34 на площади Дзержинского в Волгограде повысят статусСмотреть фотографии
21:30
Состав двух волгоградских ТИКов сменился перед выборамиСмотреть фотографии
20:44
«Динамо-Синара» с новым тренером одержало первую победуСмотреть фотографии
20:06
Опрос «Высоты 102»: каким видят горожане и приезжие туристическое будущее ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 