«Ночь кино»: «Ростелеком» поддержал культурную акцию в Волгограде

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27.08.2024 13:42 Реклама
«Ростелеком» поддержал культурную акцию «Ночь кино в Молодежке», которая прошла 24 августа в Волгоградской областной библиотеке. Мероприятие стало частью Всероссийской акции «Ночь кино-2024», которая охватывает более сотни городов по всей России и привлекает любителей кинематографа.«Ростелеком» подготовил для гостей специальную викторину «Кинометрия» по фильмотеке видеосервиса Wink. Участники смогли проверить свои знания о фильмах, представленных на платформе, и получить призы, а также промокоды на бесплатную подписку цифрового сервиса.
Вечер открылся с викторины «ГоловомКино». Участники акции проверили свою эрудицию в конкурсе «Зеркало сцены» и узнали много нового о мире. Для заядлых киноманов организаторы провели открытую интерактивную лекцию «История детективного жанра», в которой рассказали о самых известных детективах и том, как менялось представление о детективной истории в процессе развития кинематографа.
— Наша компания занимается не только развитием цифровых технологий, но и оказывает поддержку в проведении познавательных и культурных мероприятий. Активное участие молодежи в подобных акциях показывает интерес к литературе и киноискусству. Приобщиться к миру кино им поможет видеоплатформа Wink, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
— Поддержка «Ростелекома», как одного их опытных экспертов в проведении таких мероприятий, очень важна. Мы видим большой интерес молодежи к кино. После просмотра мультипликационного фильма «Старик и море» режиссера, лауреата «Оскара» Александра Петрова, зрители поделились своими впечатлениями и мыслями. Благодаря этому можно было не только понять актуальность этого мультфильма в современном мире, но и раскрыть смыслы, заложенные режиссером, — отметила Елена Пяткина, директор ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для молодежи».
«Ростелеком» в Волгоградской области на постоянной основе выступает партнером различных фестивалей, развлекательных и образовательных мероприятий и социальных проектов. Подробную информацию о социальной политике национального цифрового провайдера можно получить на официальном сайте.
Фото Ростелеком.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
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