Телеком 26.08.2024 16:28 Реклама
0
26.08.2024 16:28 Реклама
«Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля, который прошел 24 августа в одном из крупных районных центров региона — городе Камышин Волгоградской области. Национальный провайдер организовал интерактивную площадку с цифровой фотозоной на базе искусственного интеллекта. Все желающие смогли сфотографироваться в стиле «Камышин — цифровой город» и получили на память цифровое фото.
На своей площадке «Ростелеком» провел для гостей и участников фестиваля тематические викторины и музыкальные конкурсы по мелодиям из кинолент фильмотеки Wink. Активные участники получили призы — промокоды на бесплатную подписку видеосервиса и памятные сувениры.Специалисты компании консультировали всех заинтересованных о современных технологиях и помогали подключать цифровые сервисы.
Праздник в Камышине был организован в центре города. «Друзья, прекрасен наш союз: Камышин, Пушкин и Арбуз!», — так звучал девиз фестиваля в этом году, в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Сотни участников прошли по историческим улицам и Бородинскому мосту карнавальным шествием в тематических костюмах арбузного фестиваля.
— Мы поддерживаем социально значимые мероприятия как в региональном центре, так и в отдаленных районах области. Арбузный фестиваль — одно из таких важных культурных событий. Оказывая цифровую поддержку подобных фестивалей, мы стараемся привлекать к ним молодежь, демонстрируем новые возможности, в том числе искусственного интеллекта, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
На фестивальной ярмарке декоративно-прокладного искусства представили свои работы более 150 мастеров. Организаторы и партнеры мероприятия подготовили для гостей театрализованные представления, викторины, конкурсы, выставки, розыгрыши призов и мастер-классы.
— Мы рады, что каждый год все больше новых партнеров и участников поддерживают фестиваль. Театрализованное шествие, конкурсы бахчеводов, мастер-классы художественной резьбы по плодам и многое другое привлекает к нему десятки тысяч камышан и гостей города. Фестиваль дает возможность поучаствовать в развлекательных мероприятиях и познакомиться с богатой историей основанного в 1668 году города. Ведь именно здесь более 300 лет назад Петр Великий, приняв из рук воеводы арбуз, восторженно воскликнул: «Зело отменный плод!», — отметил глава города Камышина Станислав Зинченко.
«Ростелеком» оказывает поддержку многих социальных проектов в Волгоградской области и выступает постоянным партнером фестивалей, развлекательных и образовательных мероприятий.
Подробную информацию о социальной политике «Ростелекома» можно получить на официальном сайте.
Фото Ростелеком.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
Акулы трафика: Tele2 определила самые качающие места для рыбалки на юге России26.08.2024 17:45 Реклама
Телеком 26.08.2024 17:45 Реклама
Волгоградские сельчане старшего поколения стали на 18 % активнее в Сети23.08.2024 10:30 Реклама
Телеком 23.08.2024 10:30 Реклама
«Возможно, потребуется перенастройка»: в Волгограде 10 сентября заработает новая 256-метровая телебашня21.08.2024 15:53
Телеком 21.08.2024 15:53
Волгоградские блогеры активно обживают альтернативные видеоплатформы YouTube20.08.2024 16:33
Телеком 20.08.2024 16:33
Вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов рассказал о качествах лидера она форуме «Машук»14.08.2024 12:05 Реклама
Телеком 14.08.2024 12:05 Реклама
Кавказ и курорты Кубани: где отдыхают жители Волгоградской области14.08.2024 10:34
Телеком 14.08.2024 10:34
«Camon к знаниям»: билайн предлагает смартфон с оплаченной связью и аксессуаром12.08.2024 15:32 Реклама
Телеком 12.08.2024 15:32 Реклама
Эксперты билайн рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенников06.08.2024 15:13 Реклама
Телеком 06.08.2024 15:13 Реклама
МегаФон внедрил искусственный интеллект в работу с персоналом06.08.2024 14:07 Реклама
Телеком 06.08.2024 14:07 Реклама
ULTRA100: «Ростелеком» поддержал фестиваль спорта и креатива в Волжском05.08.2024 13:29 Реклама
Телеком 05.08.2024 13:29 Реклама
Лидеры трафика: Tele2 определила, какие села больше всего качают в Волгоградской области02.08.2024 13:57 Реклама
Телеком 02.08.2024 13:57 Реклама
Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна02.08.2024 10:12 Реклама
Телеком 02.08.2024 10:12 Реклама
Клиенты Tele2 могут купить SIM с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов31.07.2024 10:26 Реклама
Телеком 31.07.2024 10:26 Реклама
Билайн выпустил комикс о способах защиты от телефонных мошенников30.07.2024 16:13 Реклама
Телеком 30.07.2024 16:13 Реклама
Частные сети LTE: эксперты рассказали о новых стандартах информационной безопасности26.07.2024 17:26 Реклама
Телеком 26.07.2024 17:26 Реклама