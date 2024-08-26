



«Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля, который прошел 24 августа в одном из крупных районных центров региона — городе Камышин Волгоградской области. Национальный провайдер организовал интерактивную площадку с цифровой фотозоной на базе искусственного интеллекта. Все желающие смогли сфотографироваться в стиле «Камышин — цифровой город» и получили на память цифровое фото.

На своей площадке «Ростелеком» провел для гостей и участников фестиваля тематические викторины и музыкальные конкурсы по мелодиям из кинолент фильмотеки Wink. Активные участники получили призы — промокоды на бесплатную подписку видеосервиса и памятные сувениры.Специалисты компании консультировали всех заинтересованных о современных технологиях и помогали подключать цифровые сервисы.

Праздник в Камышине был организован в центре города. «Друзья, прекрасен наш союз: Камышин, Пушкин и Арбуз!», — так звучал девиз фестиваля в этом году, в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Сотни участников прошли по историческим улицам и Бородинскому мосту карнавальным шествием в тематических костюмах арбузного фестиваля.

— Мы поддерживаем социально значимые мероприятия как в региональном центре, так и в отдаленных районах области. Арбузный фестиваль — одно из таких важных культурных событий. Оказывая цифровую поддержку подобных фестивалей, мы стараемся привлекать к ним молодежь, демонстрируем новые возможности, в том числе искусственного интеллекта, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

На фестивальной ярмарке декоративно-прокладного искусства представили свои работы более 150 мастеров. Организаторы и партнеры мероприятия подготовили для гостей театрализованные представления, викторины, конкурсы, выставки, розыгрыши призов и мастер-классы.

— Мы рады, что каждый год все больше новых партнеров и участников поддерживают фестиваль. Театрализованное шествие, конкурсы бахчеводов, мастер-классы художественной резьбы по плодам и многое другое привлекает к нему десятки тысяч камышан и гостей города. Фестиваль дает возможность поучаствовать в развлекательных мероприятиях и познакомиться с богатой историей основанного в 1668 году города. Ведь именно здесь более 300 лет назад Петр Великий, приняв из рук воеводы арбуз, восторженно воскликнул: «Зело отменный плод!», — отметил глава города Камышина Станислав Зинченко.

«Ростелеком» оказывает поддержку многих социальных проектов в Волгоградской области и выступает постоянным партнером фестивалей, развлекательных и образовательных мероприятий.

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Фото Ростелеком.

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