Волгоградские сельчане старшего поколения стали на 18 % активнее в Сети

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23.08.2024 10:30 Реклама
В районах области абоненты пенсионного возраста также удерживают лидерство по продолжительности телефонных звонков. Такие выводы сделали специалисты МегаФона проанализировав обезличенные данные абонентов.
Как показывает big data оператора, летом 2024 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 7,1 ГБ в месяц. Суммарно на них приходится почти 20 % дата‑трафика в малых населенных пунктах. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 14 % дольше, чем ровесники‑мужчины. Лидируют по этому показателю жители Лобакино в Суровикинском районе и Царева в Ленинском районе.
Кроме того, пенсионеры сохраняют первенство в телефонных разговорах: на их счету 25 % голосового трафика в сельских поселениях. Один человек в среднем проговаривает в месяц по 5 часов 20 минут. Подолгу общаться с близкими любят абоненты из Елани, Быково и Новониколаевского.
— Мобильный интернет для старшего поколения — это возможность быть ближе с родными и близкими, с его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, отправлять обращения в госорганы, читать новости и разнообразить досуг. Поэтому мы продолжаем комплексную работу по улучшению и строительству новых базовых станций 4G. К примеру, в этом году улучшили связь в 45 малых населенных пунктах. Особое внимание уделили местам, где проживает порядка 200-300 человек: Камышинский, Дубовка, Калиновка, Нагорный, Субботин, — сообщил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 19 % пенсионеров, у 81 % — смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A12.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.
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