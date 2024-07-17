Ошалевшим от солнца волгоградцам пообещали небольшой дождь

Общество 17.07.2024 16:03
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17.07.2024 16:03
Волгоградцам придется еще запастись терпением и пережить одни из самых жарких дней этого лета. Так, 19 июля в областном центре обещают до +38 градусов. Однако в Волгоградском ЦГМС V102.RU обнадежили оптимистичным прогнозом - в ближайшую субботу, 20 июля, в областном центре, как и в некоторых районах региона, ожидаются небольшие дожди. При этом в Волгограде к выходным станет чуть прохладнее – синоптики прогнозируют не выше +34 градусов.
Но в ближайшие дни жара не спадет. В регионе воздух может прогреться до +41 градуса. Облегчения не принесут и осадки – 20 июля в районах области столбик термометра будет держаться на этой опасной отметке.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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