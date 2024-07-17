Общество

Ошалевшим от солнца волгоградцам пообещали небольшой дождь

Общество 17.07.2024 16:03
0
17.07.2024 16:03


Волгоградцам придется еще запастись терпением и пережить одни из самых жарких дней этого лета. Так, 19 июля в областном центре обещают до +38 градусов. Однако в Волгоградском ЦГМС V102.RU обнадежили оптимистичным прогнозом - в ближайшую субботу, 20 июля, в областном центре, как и в некоторых районах региона, ожидаются небольшие дожди. При этом в Волгограде к выходным станет чуть прохладнее – синоптики прогнозируют не выше +34 градусов. 
Но в ближайшие дни жара не спадет. В регионе воздух может прогреться до +41 градуса. Облегчения не принесут и осадки – 20 июля в районах области столбик термометра будет держаться на этой опасной отметке. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.07.2024 17:35
Общество 17.07.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2024 17:22
Общество 17.07.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2024 15:49
Общество 17.07.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2024 14:23
Общество 17.07.2024 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2024 14:03
Общество 17.07.2024 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2024 12:20
Общество 17.07.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2024 09:08
Общество 17.07.2024 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.07.2024 22:10
Общество 16.07.2024 22:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 21:09
Общество 16.07.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 17:44
Общество 16.07.2024 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 17:34
Общество 16.07.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 17:10
Общество 16.07.2024 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 15:22
Общество 16.07.2024 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 13:26
Общество 16.07.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 13:01
Общество 16.07.2024 13:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:34
Новый тренд в ценах на жилье зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцы стали чаще покупать планшеты для соцсетейСмотреть фотографии
17:59
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли стелу в память о защитниках СталинградаСмотреть фотографии
17:22
Жителям Котово завысили плату за отоплениеСмотреть фотографии
16:28
На юге Волгограда смяло легковушку в массовом ДТП с зерновозомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Ошалевшим от солнца волгоградцам пообещали небольшой дождьСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде реорганизуют Центр занятости населенияСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде LADA ушла под землю, заезжая на парковку сетевого магазинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области скоропостижно скончался чиновник-финансистСмотреть фотографии
14:07
Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»Смотреть фотографии
14:03
В ЦПКиО Волгограда 55-метровый экстрим-аттракцион обезопасили молниеотводомСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде готовность горнополянского путепровода превысила 80%Смотреть фотографии
13:29
«Ротор» проведет открытую тренировку на «Зените»Смотреть фотографии
13:17
Суд поставил точку в распаде бизнес-империи экс-депутата Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых картСмотреть фотографии
12:56
Игровой клуб под прикрытием работал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области благоустроят Россошки за 17 млн рублейСмотреть фотографии
12:11
Налоги в России для богатых повысят с 2025 годаСмотреть фотографии
11:48
Лаборатория ВТЗ будет проверять качество сырья и продукции по дополнительным параметрамСмотреть фотографии
11:39
Волгоградские леса гибнут от погоды и вредителейСмотреть фотографии
11:03
Проникшего в Госуслуги афериста задержали волгоградские оперативникиСмотреть фотографии
10:09
Дышите сами: жители Михайловки выступили против битумной установки под окнами домовСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода на ул. Пражской и скрылсяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
В ГАИ рассказали подробности столкновения Hyundai Sonata и Mazda 3 в ВолжскомСмотреть фотографии
09:16
Волгоградец до смерти забил родного отцаСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам выписывают штрафы за самовольное подключение к электросетямСмотреть фотографии
08:08
«Черные» ассенизаторы слили нечистоты в Волго-Ахубинской поймеСмотреть фотографии
07:10
Волгоградец обманом вогнал в кредитную кабалу подругу ради AudiСмотреть фотографии
06:30
Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессиюСмотреть фотографии
 