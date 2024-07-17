Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями в Волгоградской области установили личность афериста, который оформлял микрозаймы на людей, незаконно используя их данные на портале Госуслуг, передает V102.RU.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 19-летний житель Волжского, используя интернет-технологии, получал доступ к персональным данным пользователей электронного портала, а потом оформлял на них микрозаймы.

- В настоящее время установлена причастность задержанного к 10 эпизодам преступной деятельности, - рассказали в главке.

Известно, что свою преступную деятельность юный аферист начал год назад - в июне 2023 года.

В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).

Устанавливается его причастность и к другим аналогичным преступлениям.