Под Волгоградом ищут тело утонувшего в реке Медведица мужчины





В Михайловском районе Волгоградской области проходят поиски тела утонувшего накануне местного жителя. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области, 58-летний мужчина отдыхал на речке Медведица в 6 километрах от города Михайловка.

- 13 июля во время купания в реке в присутствии очевидцев мужчина нырнул и скрылся под воду. До настоящего времени его местонахождение не установлено, - уточнили в СУ СКР по Волгоградской области.

На данный момент водолазами спасательной службы ведутся поисковые мероприятия в реке Медведица.