Сегодня, 13 июля, на 45-тысячном стадионе «Волгоград Арена» пройдет финальный матч Суперкубка России по футболу. Как сообщает V102.RU, на трибунах болельщиков ожидается аншлаг, так как львиная доля билетов продана. В день игры в Волгограде общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, в город запрещен въезд транзитных фур, а продажи алкоголя в центре ограничены.

Работа транспорта

В субботу, 13 июля, в целях обеспечения безопасности отменяется остановка «Стадион «Волгоград Арена». С 21.00 не будет посадки и высадки пассажиров на остановках «ЦПКиО» в сторону Спартановки, «Дворец Спорта» в сторону центра и «Мамаев курган» в обоих направлениях.

Для тех, кто решит воспользоваться личным транспортом стоит учесть, что остановка и стоянка на парковках у стадиона и прилегающей территории будет ограничена также в целях безопасности.

Для развоза болельщиков после матча к остановкам «Дворец Спорта» и «ЦПКиО» будет подано порядка 50 единиц подвижного состава, который будет отправляться по мере заполнения салона.

В северном направлении от остановки «Дворец Спорта» поедут:

- троллейбусы № 8а, №9, №10а;

- спецрейсы автобусов по Второй продольной до поселка ГЭС;

- спецрейсы автобусов по маршруту троллейбуса №10а до остановки «Ул. Грамши».

В южном направлении от остановки «ЦПКиО» пассажиров повезут:

- троллейбусы №8а, №9 и №10а;

- электробусы №15;

- автобусы №35;

- спецрейсы автобусов по маршруту троллейбуса №10а до мкр. Жилгородок.

Ряд автобусов №2 будет подан к остановке «ЦПКиО». Они будут отправляться по мере заполнения салона.

Автобусы №55 будут отправляться как обычно от своей конечной остановки «Детский центр».

В день матча болельщиков развезут два дополнительных пригородных поезда сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка и Волгоград-1 – Волжский.

- № 6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка, отправлением со ст. Краснооктябрьская в 23:21, отправлением от остановочного пункта Мамаев Курган в 23:30, прибытием на ст. Шпалопропитка в 00:41;

- № 6435/6436 Волгоград-1 – Волжский, отправлением со ст. Волгоград-1 в 23:33, отправлением от остановочного пункта Мамаев Курган в 23:41, прибытием на ст. Волжский в 00:24.

Футбол без алкоголя

Напоминаем, что 13 июля в Центральном районе Волгограда – в границах от ул. Крылова до ул. Краснознаменской – будет действовать свободная от алкоголя зона. Из соображений безопасности продажу любых крепких напитков запрещена во всей центральной части города – от набережной до железнодорожного полотна.





Исключение составит розничная продажа пива, сидра, медовухи. Также запрет не затронет организации общественного питания.

Отметим, что в указанной зоне помимо алкоголя нельзя будет купить и пиротехниху.