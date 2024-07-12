Общество

«Они никому не нужны»: под Волгоградом приюту для собак-инвалидов осталось две недели жизни

Общество 12.07.2024 21:03
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12.07.2024 21:03


Всего пару недель осталось до выселения приюта для бездомных животных «ДворНяшки», расположенного в Городищенском районе Волгоградской области. Как рассказал V102.RU основатель приюта Карен Гончаров, около 150 кошек и собак, которых волонтеры спасли от гибели, уже в ближайшее время могут остаться без крыши над головой. А отчаянные попытки волонтеров найти новый дом для бездомышей не увенчались успехом.
- Откликнулись только простые люди, поделились последними копейками – нам удалось собрать около 250 тысячи рублей. В другое время не поверили бы своему счастью. Но только переезд нам обойдется примерно в миллион рублей. Да и переезжать нам некуда. Никто нам землю для обустройства приюта так и не предложил, - рассказал Карен.
Ранее волонтеры обращались с просьбой найти землю для организации приюта в администрацию Ерзовского сельского поселения. В ответе на двух листах чиновники старательно перечислили законы, постановления и нормативные акты, на основании которых заявили, что предоставление такого участка не представляется возможным. В администрации Городищенского района лишь пообещали рассмотреть этот вопрос. Но времени у приюта и его подопечных уже почти не осталось. Владелица земли, которая предоставила землю в безвозмездное пользование дому для бездомышей, намерена его продать. И предложила или освободить участок, или выкупить его за 5 миллионов рублей.

Таких денег у волонтеров, которые фактически за свой счет содержат животных, нет. Уже очень скоро собаки, среди которых есть инвалиды и ампутанты, окажутся на улице, где просто не смогут себя прокормить. Лишение их крыши над головой и ухода обречет больных животных  на смерть.
Карен вспоминает, что однажды его подопечные уже оказались на улице.
- Тогда, правда, у нас было поменьше собак. Я разводил костер, и  мы вместе грелись у огня в одеялах,  и вместе ели. Я ни от кого не отказался,  и нам удалось всех сохранить. Куда им сейчас идти? Здесь их дом. Они больше никому не нужны, - Карен еле сдерживает эмоции.
Волонтеры пробовали передать некоторых собак в добрые руки.
- Нам через некоторое время их вернули. Нет, они ни на кого не напали, никого не укусили. Они просто выли и отказывались от еды. А вернулись домой, и никаких проблем у них не было. Так они тосковали по своему дому, - рассказывает Карен.
Волонтеры уже обратились на крупные волгоградские предприятия, где раньше им шли навстречу и оказывали помощь. Но на этот раз просьбы остались без ответа.
- У меня нет ничего, что бы я мог продать и спасти наших питомцев – только квартира в ипотеке. Знаю, что бедные люди оторвут от себя и перечислят нам, сколько смогут. А богатые отмолчатся и равнодушно отвернутся. К сожалению, так устроен этот мир, - констатирует Карен.
Те, кто хочет помочь приюту, могут обращаться к его создателю по телефону 8961-058-04-68 -  Карен Григорьевич Гончаров.

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