«Они никому не нужны»: под Волгоградом приюту для собак-инвалидов осталось две недели жизни

Ранее волонтеры обращались с просьбой найти землю для организации приюта в администрацию Ерзовского сельского поселения. В ответе на двух листах чиновники старательно перечислили законы, постановления и нормативные акты, на основании которых заявили, что предоставление такого участка не представляется возможным. В администрации Городищенского района лишь пообещали рассмотреть этот вопрос. Но времени у приюта и его подопечных уже почти не осталось. Владелица земли, которая предоставила землю в безвозмездное пользование дому для бездомышей, намерена его продать. И предложила или освободить участок, или выкупить его за 5 миллионов рублей.
- Тогда, правда, у нас было поменьше собак. Я разводил костер, и мы вместе грелись у огня в одеялах, и вместе ели. Я ни от кого не отказался, и нам удалось всех сохранить. Куда им сейчас идти? Здесь их дом. Они больше никому не нужны, - Карен еле сдерживает эмоции.
Волонтеры пробовали передать некоторых собак в добрые руки.
- Нам через некоторое время их вернули. Нет, они ни на кого не напали, никого не укусили. Они просто выли и отказывались от еды. А вернулись домой, и никаких проблем у них не было. Так они тосковали по своему дому, - рассказывает Карен.
Волонтеры уже обратились на крупные волгоградские предприятия, где раньше им шли навстречу и оказывали помощь. Но на этот раз просьбы остались без ответа.
- У меня нет ничего, что бы я мог продать и спасти наших питомцев – только квартира в ипотеке. Знаю, что бедные люди оторвут от себя и перечислят нам, сколько смогут. А богатые отмолчатся и равнодушно отвернутся. К сожалению, так устроен этот мир, - констатирует Карен.
Те, кто хочет помочь приюту, могут обращаться к его создателю по телефону 8961-058-04-68 - Карен Григорьевич Гончаров.