В Камышине скончался заслуженный учитель РФ Владимир Подхватилин

Владимир Сергеевич более 40 лет посвятил любимому делу, был настоящим профессионалом, мудрым, отзывчивым человеком.
- Всегда искал, как объединиться, как достичь цели совместными усилиями, стремился раскрывать таланты детей — как в школе, так и в многочисленных творческих кружках и спортивных секциях. Именно при нем кратно выросло число учреждений образования, развилась кружковая работа в учреждениях дополнительного образования. Конкурсы «Учитель года», «Ученик года», «Лучшая школа года» и другие, организованные по его инициативе, получили всероссийское признание, - поделился глава города и выразил соболезнование родным Владимира Сергеевича.