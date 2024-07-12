Общество

В Камышине скончался заслуженный учитель РФ Владимир Подхватилин

Общество 12.07.2024 19:45
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12.07.2024 19:45


Скорбную весть сообщил глава Камышина Волгоградской области Станислав Зинченко, передает V102.RU. Владимир Сергеевич Подхватилин не дожил до 79-летия. Всю свою жизнь он посвятил работе в сфере образования – был заведующим городским отделом народного образования, председателем комитета по образованию, заместителем главы администрации Камышина.
Педагог награжден орденом Почета, медалью «Лучшие люди России», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Народное признание педагогического труда», почетным знаком Волгоградской области «Забота о детстве», Почётным знаком «За заслуги перед городом Камышином».
Владимир Сергеевич более 40 лет посвятил любимому делу, был настоящим профессионалом, мудрым, отзывчивым человеком.
- Всегда искал, как объединиться, как достичь цели совместными усилиями, стремился раскрывать таланты детей — как в школе, так и в многочисленных творческих кружках и спортивных секциях. Именно при нем кратно выросло число учреждений образования, развилась кружковая работа в учреждениях дополнительного образования. Конкурсы «Учитель года», «Ученик года», «Лучшая школа года» и другие, организованные по его инициативе, получили всероссийское признание, - поделился глава города и выразил соболезнование родным Владимира Сергеевича.


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