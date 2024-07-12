В Волгоградской области врачи заживо «похоронили» 88-летнюю женщину





В Волгограде прокуратура помогла 88-летней женщине добиться возобновления выплаты пенсии и всех положенных по закону льгот. С 2021 года пенсионерка была лишена единственного дохода, а также любой другой поддержки государства из-за ошибки врачей и сотрудников ЗАГСа, признавших её мертвой.

– В 2021 году в больнице Ленинского района Волгоградской области скончалась тезка заявительницы. При заполнении медицинской документации в историю болезни внесены неверные сведения о лице, поступившем в стационарное отделение, на основании которых выдано свидетельство о смерти, – рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Медицинскими работниками была запущена цепная реакция. Опираясь на информацию, внесённую в государственную систему врачами, сотрудники ЗАГСа Тракторозаводского района Волгограда признали 88-летнюю женщину погибшей.

Отметим, по иску прокуратуры Тракторозаводской районный суд отменил актовую запись о смерти женщины. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.