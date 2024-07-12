Общество

«Слезла кожа и вспухли волдыри»: отдых на турбазе стал кошмаром для двух волгоградок

Общество 12.07.2024 13:28
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12.07.2024 13:28


Ничего не предвещало беды 10 июля для двух подруг, которые отправились отдыхать на турбазу «Частная дача» в Красноармейском районе Волгограда. Женщины решили собраться в приятной компании с подругами, чтобы пожарить шашлыки и насладиться природой на берегу Волги. Никто не предполагал, что в этот же вечер Оксана Барзылова и Ирина Курасова окажутся в ожоговом отделении больницы №25. 

Как рассказали V102.RU волгоградки, несчастный случай произошел из-за неосторожного обращения с огнем одного из пребывающих гостей, который, как и компания девушек, приехал отдохнуть вместе с друзьями. 

– Мы решили спонтанно собраться и отдохнуть на турбазе, никто, естественно, не предполагал, чем обернется наша безобидная затея. После того, как мы расположились, я и Оксана пошли разводить костер, чтобы пожарить на мангале мясо, – вспоминает Ирина Курасова. – Рядом с нами в двух метрах также пришел разжигать уголь мужчина со своими друзьями. Мы даже не обратили на них особого внимания, поскольку были заняты приготовлением и беседой. 

Пока женщины занимались с продуктами, один из мужчин достал бутылку с жидкостью для розжига и надавил на нее. В этот же момент, по словам Оксаны, они почувствовали на лице и шее капли влаги, а дальнейшие пережитые ощущения вспоминаются ей, как в тумане. 

– Мне показалось, что пошел дождь, но секундой позже я почувствовала невыносимую боль от лица и до груди, а также увидела сильное зарево, которое поднялось вверх метра на два. После услышала крики своей подруги, и мы начали разбегаться в разные стороны, ища шланги с водой, которые лежали неподалеку в клумбе, – делится Оксана Барзылева. – Нам удалось довольно быстро потушить водой пламя, но сильное жжение никуда не делось. В то же время, пока мы пытались сбить с себя огонь, виновник происшествия вместе со своими друзьями  испарился с мангальной зоны.

На теле волгоградок от сильных ожогов слезла кожа и образовались волдыри. Прибежавшие на крики подруги вызвали скорую, которая через тридцать минут оказала первую помощь пострадавшим и увезла одну из них в ожоговое отделение  больницы №25. Ирина, получив меньшие повреждения, стала ожидать полицию.

Пока я ждала сотрудников, ко мне подошел виновник и начал говорить, почему мы решили, что это именно из-за него произошло возгорание. Я настолько была ошарашена этим вопросом, что даже не смогла ничего внятного ответить, – поясняет Ирина. – После того, как приехали сотрудники полиции и составили протокол, я отправилась домой собирать вещи. Той же ночью я уже лежала в палате рядом со своей подругой. 

Теперь пострадавшие восстанавливаются после злосчастного отдыха с ожогами 2 и 3 степени в больнице. У Ирины диагностировали 10% поражения тела, а вот ее подруге не повезло куда больше – у Оксаны поражено 30%. 

– Нам хочется, чтобы человек, из-за которого мы теперь лежим и мучаемся в больнице, понес наказание за свой безалаберный поступок. В ответ мы даже не получили банальных извинений. Хочется, чтобы полиция восстановила справедливость. Мы также хотим найти свидетелей, которые помогли бы нам доказать виновность гражданина, – говорят подруги.

Коллаж: Павел Мирошкин / V102.RU

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