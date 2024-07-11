Сбивший мужчину на Нулевой продольной водитель ехал на красный свет





В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия на Нулевой продольной, очевидцами которого вечером 10 июля стали десятки человек. В полиции подтверждают сообщения горожан о том, что водитель автомобиля, сбивший мужчину, двигался на запрещающий сигнал светофора.

– Водитель Volkswagen Polo, по предварительной информации, в 21-03 час. напротив дома №6 по ул. Набережная 62-Армии проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 52-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован, – сообщили в главке полиции.





Первую помощь пострадавшему оказали на месте очевидцы.

– Несколько минут после удара мужчина лежал на дороге без сознания. Но затем его удалось привести в чувства, с места его забрала скорая помощь, – рассказали жители Волгограда.

Видео, скриншот: Жесть Волгограда / t.me