Происшествия

Сбивший мужчину на Нулевой продольной водитель ехал на красный свет

Происшествия 11.07.2024 10:34
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11.07.2024 10:34


В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия на Нулевой продольной, очевидцами которого вечером 10 июля стали десятки человек. В полиции подтверждают сообщения горожан о том, что водитель автомобиля, сбивший мужчину, двигался на запрещающий сигнал светофора. 

Водитель Volkswagen Polo, по предварительной информации, в 21-03 час. напротив дома №6 по ул. Набережная 62-Армии проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 52-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован, – сообщили в главке полиции. 



Первую помощь пострадавшему оказали на месте очевидцы.

Несколько минут после удара мужчина лежал на дороге без сознания. Но затем его удалось привести в чувства, с места его забрала скорая помощь, – рассказали жители Волгограда. 

Видео, скриншот: Жесть Волгограда / t.me

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