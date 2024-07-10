Михаил Мальцев стал девятым новичком «Ротора»

Михаил Мальцев сегодня, 10 июля, перешёл в «Ротор» на правах аренды из московской «Родины», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

23-летний атакующий полузащитник является выпускником московского «Локомотива». В прошлом сезоне выступал за саратовский «Сокол» в Первой лиге. Всего за свою карьеру Мальцев сыграл в 119 матчах, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач.

Напомним, перед стартом сезона Первой лиги состав сине-голубых пополнили защитники Павел Котов, Андрей Семенов и Максим Швецов, полузащитники Евгений Болотов, Игорь Соколов, Никита Плотников и Владислав Тюрин и нападающий Владислав Морозов. Мальцев стал девятым новичком клуба.

Фото: СК «Ротор» / VK.com