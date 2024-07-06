В Волгограде взрыв проводов попал на видео

Стали известны подробности еще одного происшествия, которое случилось в Ворошиловском районе Волгограда около двух часов дня 6 июля. Ранее жители сообщали о взрыве около дома №19 по ул. Елецкая и вспыхнувшем пожаре. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили V102.RU, что причиной происшествия стал перехлест электропроводов. В результате произошло возгорание травы на площади в 100 квадратных метров, которое оперативно потушили.
Момент происшествия зафиксировала видеокамера домофона. На кадрах слышен свистящий звук, а потом – громкий хлопок, после чего пошел черный дым.
Жители дома рассказали, что лишь чудом в момент происшествия под проводами никто не проходил. Однако в многоэтажке после этого пропала вода и отключились лифты.
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