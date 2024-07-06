Происшествия

В Волгограде взрыв проводов попал на видео

Происшествия 06.07.2024 20:58
0
06.07.2024 20:58



Стали известны подробности еще одного происшествия, которое случилось в Ворошиловском районе Волгограда около двух часов дня 6 июля. Ранее жители сообщали о взрыве около дома №19 по ул. Елецкая и вспыхнувшем пожаре. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили V102.RU, что причиной происшествия стал перехлест электропроводов. В результате произошло возгорание травы на площади в 100 квадратных метров, которое оперативно потушили.
Момент происшествия зафиксировала видеокамера домофона. На кадрах слышен свистящий звук, а потом – громкий хлопок, после чего пошел черный дым.
Жители дома рассказали, что лишь чудом в момент происшествия под проводами никто не проходил. Однако в многоэтажке после этого пропала вода и отключились лифты.
Видео ДТП и ЧП Волгоград t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.07.2024 16:36
Происшествия 06.07.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 15:50
Происшествия 06.07.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 14:57
Происшествия 06.07.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 14:37
Происшествия 06.07.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 09:39
Происшествия 06.07.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 21:04
Происшествия 05.07.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 12:05
Происшествия 05.07.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:29
Происшествия 05.07.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:17
Происшествия 05.07.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 09:42
Происшествия 05.07.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 17:00
Происшествия 04.07.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:17
Происшествия 04.07.2024 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:13
Происшествия 04.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 13:46
Происшествия 04.07.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 12:57
Происшествия 04.07.2024 12:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:44
Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва на КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:19
В концессиях объяснили проблемы с водой в Волгограде паникойСмотреть фотографии
22:07
В Волгограде срочно соорудят обводной трубопровод на поврежденной КНССмотреть фотографии
21:11
В Кировском районе Волгограда ограничили подачу горячей воды из-за ЧП на насосной станцииСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде взрыв проводов попал на видеоСмотреть фотографии
19:50
Глава Волгограда рассказал, что будет с водой у жителей после взрыва на КНССмотреть фотографии
19:02
Следователи изучают развалины насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
МЧС экстренно предупредило о ливнях и урагане в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
СК возбудил дело по факту взрыва на насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
Названа предварительная причина взрыва в здании КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:36
Момент взрыва на КНС в Волгограде сняла камераСмотреть фотографии
16:14
Остановочное табло в Волгограде 6 июля зафиксировало +52Смотреть фотографии
16:02
Оперштаб создан в Волгограде после ЧП на насосной станцииСмотреть фотографии
15:50
Два человека погибли при обрушении насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:19
Андрею Бочарову доложили о ЧП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:57
Опубликованы первые страшные фото с места взрыва насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:37
На юге Волгограда взорвалась насосная станция: трое пострадавшихСмотреть фотографии
14:20
Самолеты из Москвы в Волгоград задержаны из-за урагана «Орхан»Смотреть фотографии
13:27
В Котово в дикое пекло пропала водаСмотреть фотографии
13:00
«Красные флаги и дедушка Хо»: волгоградка рассказала, чем удивил ее ВьетнамСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде прошли рейды по «диким» пляжамСмотреть фотографии
10:42
Росстат подсчитал количество уехавших и приехавших в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 87-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:57
«Куски летят на голову»: двухэтажка в Волгограде треснула от «утопительного» капремонтаСмотреть фотографии
08:47
Бродившая 2 недели по Волгограду женщина вернулась домойСмотреть фотографии
08:17
Волгоградские неонатологи выходили 900-граммового малышаСмотреть фотографии
07:36
Синоптики обнадежили волгоградцев спадом жарыСмотреть фотографии
21:29
Для подстраховки: в Волгограде восстановят берегоукрепление вблизи нового ЖКСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде пожарные потушили электроподстанциюСмотреть фотографии
20:33
Камышане остались без света на фоне 40-градусной жарыСмотреть фотографии
 